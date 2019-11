Milan - Lazio, questa sera come in Coppa Italia: i precedenti sono da urlo

È diventato ripetitivo, e forse pure stucchevole, parlare della maledizione ormai trentennale che avvolge la Lazio a San Siro contro il Milan. Il dato di insuccessi in campionato fa scalpore, certo, ma può contrapporsi a un rendimento in Coppa Italia che lascia ai biancocelesti più di qualche ragione per sorridere. Non serve andare troppo indietro nel tempo. Lo scorso 15 maggio, infatti, la Lazio alzava la settima coppa nazionale della sua storia anche grazie alla vittoria del Meazza, contro i rossoneri, targata 24 aprile. Correa infila Reina, 0-1 e tutti in finale. Non è l'unico precedente, anzi. Nei quarti di finale del 2014/15 la squadra allora allenata proprio da Pioli sbancava San Siro con lo stesso risultato, ottenuto - ironia della sorte - a seguito di un rigore realizzato da un altro ex, Lucas Biglia. Quella volta i biancocelesti si fermarono in finale ma è l'unico neo di uno stadio che, in tutte le altre volte in cui è stato violato, ha vestito il ruolo di portafortuna. Stagione 2008/09: ottavi di finale di Coppa Italia, ancora Milan - Lazio. I rossoneri vanno in vantaggio al 77' con Shevchenko, ma a 3 minuti dalla fine Zarate batte Dida e manda la sfida ai supplementari. Pandev completa la rimonta nell'extra time e anche quella squadra, guidata da Delio Rossi, vincerà la Coppa Italia. Altro precedente, altro trofeo in bacheca, questa volta nel 2003/04. La Lazio di Mancini si spiana la strada verso la finale sconfiggendo il Diavolo in casa sua nella semifinale d'andata: il doppio vantaggio inanellato da Fiore e Couto vanifica la rete di Inzaghi, finisce 1-2 a San Siro. I biancocelesti vinceranno poi 4-0 al ritorno all'Olimpico e alzeranno anche quella Coppa Italia ai danni della Juventus. Insomma, quando la palla scotta e le partite contano la Lazio non ha quasi mai tradito, anche alla Scala del Calcio. Stasera sarà una di quelle partite, e la squadra di Inzaghi ha i precedenti dalla sua.

