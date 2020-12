Milan - Lazio, vittoria rossonera: spunta il like di Bastos al post social di Leao

Si è concluso con una sconfitta il 2020 della Lazio, caduta a San Siro contro il Milan. Serata amara per i biancocelesti che devono smaltire la beffa arrivata all'ultimo minuto grazie al gol di Theo Hernandez. Rossoneri che invece si godono il primato in classifica, come Rafael Leao che si è affidato ai social per mostrare tutta la sua gioia. Tra i like al suo post spunta anche quello dell'ex laziale Bastos. Il difensore, in prestito all'Al-Ain, condivide con la punta del Milan le origine angolane.