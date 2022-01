Milan, Pioli: "Non è una situazione normale. Ecco cosa cerchiamo sul mercato"

Il primo match del 2022 del Milan sarà contro la Roma. nel giorno dell'Epifania, i rossoneri ospitano i giallorossi a San Siro. A presentare la sfida in conferenza stampa ci ha pensato Stefano Pioli che ha dichiarato: "Non è una situazione normale per nessuno. Tutti stiamo vivendo un momento particolare e il primo obiettivo è preservare la salute di tutti: stiamo molto attenti a fare la vita adeguata in questo momento. Dobbiamo alzare tutti di molto l'attenzione nel lavoro perché può succedere che qualcuno non abbia la possibilità di giocare. Mercato? Stiamo cercando un difensore completo, cioè che possa essere in grado di accettare gli 1 vs 1 difensivi con grande tempismo e buona disposizione al coraggio nella fase difensiva".