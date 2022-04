Milan, Pioli: "Nostri tifosi da scudetto. Motivati per il match contro la Lazio"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Poco più di 24 ore e allo stadio Olimpico Lazio e Milan si scontreranno nel match in programma alle 20.45. I rossoneri di Pioli si giocano una fetta di scudetto e il morale, nonostante la sconfitta in Coppa Italia è alto. Queste le parole del tecnico nella consueta conferenza stampa della vigilia: "Siamo consapevoli del momento che stiamo vivendo, siamo motivati e concentrati sulla gara di domani. I nostri tifosi hanno già vinto lo scudetto, sono i migliori. Averli anche domani in modo così numeroso non può che darci un’ulteriore spinta".

IBRAHIMOVIC - "Ibra è il faro di questa squadra, la sua forza di volontà è indomabile. Ha fatto bene sia ieri che oggi in allenamento e quindi partirà con noi insieme a Rebic. Siamo pronti per la gara di domani. L'unica notizia negativa della settimana è che Bennacer non sarà disponibile perché nel derby ha avuto una distorsione alla caviglia".

LAZIO - "Affrontiamo una squadra con un potenziale offensivo importante dove Immobile è la figura principale. Una squadra ben allenata, dovremo mettere in campo una prestazione di alta qualità. Milinkovic? Le sue qualità sono una risorsa per la Lazio, abbiamo sempre lavorato su di lui con un centrocampista con determinate caratteristiche e potremmo farlo anche domani".

"Alla Lazio ho vissuto un primo anno bellissimo, la Lazio giocavo un bel calcio. Da allenatore l'unico rimpianto che ho è il secondo anno della Lazio in cui non ho gestito bene delle dinamiche che ora gestirei diversamente".