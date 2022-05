Milan, Romagnoli alza il trofeo: può iniziare la festa scudetto - FOTO

E' scoppiata la festa per le vie di Milano, è scoppiata ancor di più al Mapei Stadium dove il Milan di Stefano Pioli ha battuto per 0-3 il Sassuolo e si è laureato Campione d'Italia undici anni dopo l'ultima volta. Al triplice fischio c'è spazio quindi per i festeggiamenti e soprattutto per alzare al cielo il titolo. A farlo è ovviamente il capitano: Alessio Romagnoli. Il difensore molto probabilmente a fine stagione andrà via e il suo arrivo in casa Lazio sembra essere più che mai vicino. Intanto si gode un'annata difficile ma coronata dal trofeo che ha alzato davanti al suo pubblico in festa.