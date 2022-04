Milan, Romagnoli non sarà in campo contro il Bologna: il motivo

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di DANIELE MASCOLO

A concludere la trentunesima giornata di Serie A sarà il match tra Milan e Bologna in programma alle 20:45. Ci sono però brutte notizie per Stefano Pioli che nella sfida di stasera non potrà contare sull’apporto in campo di Alessio Romagnoli. Il difensore rossonero non potrà prendere parte alla gara a causa di un’infiammazione in regione adduttoria sinistra.

