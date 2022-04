Serie A, zona Europa affollata: i calendari a confronto di Lazio, Roma, Atalanta e Fiorentina

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Sette partite al termine del campionato e tutto è ancora da decidere. E' una Serie A indecifrabile che cambia le carte in tavola di settimana in settimana. Lo Scudetto resta un rebus, la corsa salvezza è ancora aperta e la zona Europa vede tante squadre che cercano di farsi spazio. Lo sprint della Juventus sembra aver chiuso, o quasi, il discorso Champions. I bianconeri stanno blindando il proprio posto con Milan, Napoli e Inter impegnate nella corsa al titolo. Per quanto riguarda Europa e Conference League, la situazione resta apertissima con quattro squadre nel giro di pochi punti pronte a darsi battaglia in questo rush finale da vivere tutto d'un fiato. Atalanta, Roma, Lazio e Fiorentina ci proveranno fino alla fine. Di seguito i calendari a confronto delle quattro compagini in corsa per il quinto, il sesto e il settimo posto.

Casa / TRASFERTA

ATALANTA: SASSUOLO, Verona, VENEZIA, Salernitana, SPEZIA, MILAN, Empoli. Da recuperare: Torino

ROMA: Salernitana, NAPOLI, INTER, Bologna, FIORENTINA, Venezia, TORINO.

LAZIO: GENOA, Torino, Milan, SPEZIA, Sampdoria, JUVENTUS, Verona.

FIORENTINA: NAPOLI, Venezia, SALERNITANA, MILAN, Roma, SAMPDORIA, Juventus. Da recuperare: Udinese

CLASSIFICA: Milan* 66, Napoli 66, Inter* 63, Juventus 59, Roma 54, Lazio 52, Atalanta* 51, Fiorentina* 50 (* una gara in meno)