Milan, tegola Ibrahimovic: lesione al bicipite femorale per lo svedese

Brutte notizie per il Milan di Pioli. Ieri Zlatan Ibrahimovic è stato ancora decisivo, segnando una doppietta nella vittoria contro il Napoli. Poco prima del termine del match però lo svedese è uscito dal campo per infortunio e i controlli strumentali del caso insieme alla risonanza magnetica hanno confermato una "lesione al muscolo del bicipite femorale della coscia sinistra". Non sono ancora noti i tempi di recupero ma il calciatore si sottoporrà a altri controlli tra dieci giorni, sarà out quindi almeno fino ai primi di dicembre.

Lazio, lite tra Peruzzi e Lotito per il caso Luis Alberto: le ultime

Globe Soccer Awards, Immobile candidato al premio di miglior giocatore dell'anno

TORNA ALLA HOME