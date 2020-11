Globe Soccer Awards, Immobile candidato al premio di miglior giocatore dell'anno

Il 27 dicembre andranno in scena a Dubai i Dubai Globe Soccer Awards, manifestazione che celebrerà i più grandi calciatori del mondo e solo per quest'anno, anche il miglior calciatore del secolo. I nomi in gara sono quelli dei più importanti calciatori, da Cristiano Ronaldo e Lionel Messi fino a Cannavaro e Pirlo. Tra i candidati è presente anche il bomber biancoceleste Ciro Immobile, in lizza insieme ai primi due a "giocatore dell'anno". A causa della pandemia sono stati inseriti anche altri quattro premi speciali. All'Armani Hotel, verranno premiati non solo i migliori talenti del 2020, ma anche i giocatori, i club, gli allenatori e gli agenti degli ultimi 20 anni. Lo scorso anno, il ds Tare era stato candidato per il premio come "miglior direttore sportivo dell'anno". Tra i migliori tecnici dal 2001, figurano Marcello Lippi e Carlo Ancelotti, mentre fra gli allenatori migliori del 2020 c'è l'italiano Gian Piero Gasperini. I premi in totale sono quindi otto e sono: giocatore del secolo 2001-2020; allenatore del secolo 2001-2020; club del secolo 2001-2020; agente del secolo 2001-2020; giocatore dell'anno 2020; club dell'anno 2020; allenatore dell'anno 2020; premio alla carriera da giocatore. La votazione si svolgerà sul sito web di Globe Soccer, su altre piattaforme, tra cui TikTok.

