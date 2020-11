Lazio, Immobile torna in Champions League: la media gol è ottima

Ciro Immobile sarà di nuovo a disposizione anche in Champions League. Il bomber biancoceleste dopo aver messo la firma nel match di Crotone ci sarà anche martedì sera contro lo Zenit, una gara chiave per il passaggio del turno. La UEFA aveva firmato il numero 17 nelle scorse trasferte contro Bruges e Zenit a causa di alcuni tamponi che hanno trovato tracce di gene N. Ora sembra essere tutto finito.Immobilesi è negativizzato e ieri mattina si è sottoposto a nuovi test anti Covid come tutta la squadra di Inzaghi. A Crotone, l'attaccante campano ha giocato dal primo minuto e ha messo nelle gambe ben 75 minuti. Martedì sarà di nuovo lui a guidare l'attacco della Lazio.

MEDIA GOL - Immobile tornerà in Champions League con la maglia della Lazio dopo il match d'esordio vinto contro il Borussia. La squadra ha bisogno di lui e dei suoi gol. Nell'Europa che conta, Ciro ha messo a segno 5 gol in 10 partite con le maglie di Lazio, Dortmund e Siviglia. Inoltre non le ha giocate neanche tutte dal primo minuto.Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, a media gol è davvero importante. 5 reti in 554 minuti, una ogni 110'.