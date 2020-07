Milan, Tognazzi: "Lazio in emergenza, ma è fortissima. Correa pericoloso"

A Sky Sport 24 l'attore Gianmarco Tognazzi ha parlato della partita di stasera tra Lazio e Milan: "La Lazio è in emergenza, ma è una squadra fortissima. Il Milan vive in emergenza da qualche stagione. Sarà una partita molto combattuta, i rossoneri non possono permettersi le distrazioni di mercoledì a Ferrara. Il Milan non deve crogiolarsi del fatto di affrontare una Lazio senza Immobile e Caicedo, perché Correa è molto pericoloso". Su Ibrahimovic: "Lazio e Atalanta stanno dando continuità ai loro progetti, in modo da far crescere i propri giocatori. Il Milan invece ogni anno cambia e non ha mai stabilità. Ibrahimovic rappresenta un giocatore esperto intorno ai quali poi devono crescere i giovani. Io spero che oggi giochi soltanto il secondo tempo, quando i ritmi saranno più bassi. Metterlo in campo dall'inizio e rinunciarci in corsa sarebbe un errore".

