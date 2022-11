Milinkovic e l'invito ai followers: "Scegli il tuo Sergente". Ma poi... - FOTO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Ancora qualche giorno d'attesa, poi la Serbia di Milinkovic sarà chiamata ad affrontare il Brasile nella gara d'esordio della fase a gironi del Mondiale. Il centrocampista della Lazio, in attesa di scendere in campo, ha scattato le foto di rito con la divisa della sua nazionale, per poi pubblicarle su Instagram. Poi ha aggiunto: "Scegli il tuo Sergente. Sono tutti pronti per la Coppa del Mondo".

