Mirabelli: "Io alla Roma? Non faccio il burattino di qualcuno"

Che sulla sponda giallorossa del Tevere ci siano stati in passato momenti migliori rispetto a quello attuale, è abbastanza evidente per chiunque. Tra proteste dei tifosi, sospensioni dirigenziali e risultati insufficienti, in casa Roma non si respira di certo un clima del tutto disteso. E non le manda a dire Massimiliano Mirabelli sulla situazione del club di Pallotta: "La Roma in questo momento non sta vivendo un grande momento". L'ex ds del Milan, intervenuto a Radio Kiss Kiss, snobba l'opportunità di sposare il progetto della Roma: "Io amo fare questo lavoro, essere titolare del proprio ruolo. Oggi alla Roma è impossibile. Non accetto un progetto tanto per andare o per fare il burattino di qualcuno".