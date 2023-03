Miroslav Klose esonerato: l'ex Lazio non è più sulla panchina dell'Altach

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

Miroslav Klose, ex bomber della nazionale tedesca e della Lazio, è stato esonerato dalla sua prima esperienza come allenatore dell'Altach, squadra della Bundesliga austriaca, dopo pochi mesi. La decisione è arrivata dopo il pareggio ottenuto contro la capolista Red Bull Salisburgo, L'Altach occupa attualmente l'ultimo posto in classifica con soli 17 punti in 22 giornate.

Nonostante l'esonero, l'amministratore delegato del club ha ringraziato Klose per le sue grandi doti professionali e umane. "È stata una grande esperienza averlo visto come allenatore e soprattutto come persona ad Altach. Ha dato tutto dal primo all'ultimo giorno".