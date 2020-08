Mls, Nani trascina l'Orlando City in finale con una doppietta

Anche l'Mls volge al termine. Il campionato statunitense è arrivato al suo atto finale nel segno di un ex giocatore della Lazio. La sfida conclusiva si disputerà tra Orlando City e Portland Timbers nella bolla del Walt Disney World Resort e i padroni di casa hanno ottenuto un pass per questo match grazie ad una doppietta di Luis Nani. Nel 3-1 inflitto ai danni del Minnesota United, il portoghese è stato decisivo e ha trascinato la propria squadra in finale. Vedremo se anche nell'ultimo atto riuscirà a mettere la propria firma.

