Calciomercato Lazio, il padre di David Silva conferma: "Vuole giocare in Serie A"

David Silva e la Lazio sono pronti a dirsi sì. Continuano a piovere conferme, anche dalle persone più vicine al calciatore. Il padre dello spagnolo, intervenuto su Onda Cero, ha svelato che vorrebbe giocare in Serie A: "Il campionato italiano gli piace molto ed è convinto che potrebbe giocarci fino a 40 anni. La Lazio? Sarei molto contento giocasse a Roma. Personalmente preferirei rimanesse in Europa, ma fino a quando tutto è concluso, niente è concluso". Solo una cosa è certa: una volta terminata la Champions League, dirà addio al Manchester City. "Vincere questo trofeo - ha continuato Fernando Jimenez - sarebbe il culmine di un decennio vissuto in Inghilterra. Gli è stato proposto anche il rinnovo di contratto per un altro anno, ma mi ha risposto: «Giocaci tu un'altra stagione lì»". In chiusura anche una battuta sul possibile ritorno in Spagna: "Mi sarebbe piaciuto se avesse deciso di andare a Valencia, anche se è convinto che la sua esperienza del in Liga sia già chiusa".

Pubblicato il 7/08 alle 00.32