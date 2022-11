Mondiale | È arrivato il momento di Messi e Mbappé: le probabili formazioni

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Il Mondiale di Qatar 2022 è arrivato al terzo giorno, in cui scenderanno in campo due tra le favorite per la vittoria, l'Argentina e la Francia. La prima partita della giornata vedrà per il girone C Messi e compagni opposti all'Arabia Saudita, mentre a seguire per il girone D in Danimarca - Tunisia Eriksen tornerà nella fase finale di una grande competizione dopo il grande spavento dell'Europeo. La terza sfida opporrà il Messico alla Polonia, per completare il girone dell'Argentina, e infine esordirà anche Mbappé contro l'Australia per chiudere la prima giornata del gruppo D. Di seguito le probabili formazioni.

Argentina - Arabia Saudita

Argentina (4-3-3) - Martinez; Molina, Otamendi, Romero, Acuna; De Paul, Paredes, Gomez; Messi, Lautaro, Di Maria. CT: Scaloni.

Arabia Saudita (4-2-3-1) - Al-Owais; Al-Burayk, Al-Bulaihi, Al-Amri, Al-Shahrani; Kanno, Otayf; Al-Buraikan, Al-Faraj, S.Al-Dawsari; Al-Shehri. CT: Renard.

Danimarca - Tunisia

Danimarca (4-3-3) - Schmeichel; Kristensen, Christensen, Kjaer, Maehle; Højbjerg, Delaney, Eriksen; Skov Olsen, Dolberg, Damsgaard. CT: Hjulmand.

Tunisia (3-5-2) - Dahmen; Bronn, Talbi, Meriah; Drager, Hannibal, Laidouni, Skhiri, Ali Abdi; Msakni, Khazri. CT: Kadri.

Messico - Polonia

Messico (4-3-3) - Ochoa; Sanchez, Montes, Moreno, Gallardo; Guardado, Herrera, E. Alvarez; Lozano, Funes Mori, Vega. CT: Martino.

Polonia (3-5-2) - Szczesny; Bednarek, Glik, Kiwior; Cash, Zurkowski, Krychowiak, Zielinski, Zalewski; Milik, Lewandowski. CT: Michniewicz.

Francia - Australia

Francia (4-3-3) - Lloris; Pavard, Varane, Upamecano, L. Hernandez; Tchouaméni, Fofana, Rabiot; Mbappé, Giroud, Griezmann. CT: Deschamps.

Australia (4-2-3-1) - Ryan; Atkinson, Rowles, Souttar, Behich; Irvine, Mooy; Leckie, Hrustic, Mabil; Maclaren. CT: Arnold.