Mondiali 2030, arriva la candidatura di altri quattro paesi: ecco quando arriverà la decisione

In giornata è stata ufficializzata la candidatura congiunta di Argentina, Uruguay, Paraguay e Cile per i Mondiali del 2030, quelli del centenario del torneo che ricordiamo, ebbe la sua edizione d'esordio in Uruguay. L'altra candidatura ufficiale a organizzare il torneo è quella di Spagna e Portogallo, alle quali si dovrebbe unire anche l'Ucraina. Non è ancora ufficiale ma è previsto che lo sia a breve la candidatura congiunta di Grecia, Egitto e Arabia Saudita. L'assegnazione del Mondiale avverrà nel 2024, in occasione del 74° Congresso FIFA.