Mondiali in Qatar, ecco anche Messico e USA: tutte le squadre qualificate

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Messico e USA sono le ultime nazionali ad aver staccato il pass per i prossimi Mondiali. Sono per adesso 24 le compagini già sicure di un posto in Qatar. Restano solo tre posti disponibili. Una europea (la vincente di Galles/Ucraina-Scozia) e le due vincenti degli spareggi intercontinentali (accoppiamenti Asia-CONMEBOL e CONCACAF-Oceania). A sperare ancora in un posto sono Perù, Australia, Emirati Arabi Uniti, Nuova Zelanda e Costa Rica. Questo l'elenco delle qualificate.

12 Europa

Belgio. Croazia, Danimarca, Francia, Germania, Inghilterra, Olanda, Serbia, Spagna, Svizzera, Portogallo, Polonia

5 Asia

Arabia Saudita, Corea del Sud, Giappone, Iran, Qatar

5 Africa

Ghana, Senegal, Camerun, Marocco, Tunisia

Canada, USA, Messico



Canada, USA, Messico

4 Sudamerica

Argentina, Brasile, Ecuador, Uruguay