Mondiali, l’Australia vola in Qatar: Perù fuori ai rigori

L’Australia è la 31esima nazionale qualificata ai Mondiali del 2022 in Qatar. Il sogno di del Perù si infrange allo spareggio interzona disputato questa sera. Dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari gli oceanici staccano il pass qualificazione ai calci di rigore. Decisivo l'ingresso in campo del portiere Redmayne, entrato proprio per neutralizzare i tiri dagli undici metri. L'Australia sarà inserita nel girone con Francia, Tunisia e Danimarca.