Mondiali Qatar | Calvarese giudica Collina: "Nessuna donna tra gli arbitri, sono stupito"

Fonte: Calcioefinanza.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

In Qatar non c'è nessun arbitro donna. Pierluigi Collina, presidente della Commissione Arbitri FIFA, ha deciso di non affidare le partite del Mondiale ai fischietti rosa, nonostante ce ne siano di molti validi come Frappart, Yamashita e Mukansanga. L'ex direttore di gara Gianpaolo Calvarese, nel suo editoriale per Calcioefinanza.it, ha detto la sua: "Nessuna donna tra gli arbitri in campo nelle prime partite del Mondiale in Qatar. Sono ancora in attesa, al palo Stéphanie Frappart, Yoshimi Yamashita e Salima Mukansanga, i tre fischietti rosa che non hanno ancora arbitrato una singola partita nella rassegna intercontinentale, a dispetto della convocazione ottenuta. Stessa sorte per le assistenti arbitrali Neuza Back, Karen Diaz Medina e Kathryn Nesbitt; solo ruoli da quarto ufficiale (per la Frappart) e nulla di più".

SITUAZIONE CONTRASTANTE - "Una situazione che stona incredibilmente con le designazioni femminili in Europa, le quali ormai non fanno certo più notizia. A rompere le barriere di genere al più alto livello calcistico del Vecchio Continente ci aveva pensato Stéphanie Frappart, primo arbitro donna in Champions League; ma anche noi italiani siamo riusciti a superare taluni pregiudizi e preconcetti, recentemente con la designazione della bravissima Maria Sole Ferrieri Caputi. Addirittura, il nostro Paese anticipò tutti nel 1978, con Maria Grazia Pinna ad arbitrare un match del campionato Uisp".

QUALITÀ EVIDENTI - "Le prestazioni delle direttrici di gara in campo non mi hanno quindi affatto sorpreso, anzi, le loro qualità sono sotto gli occhi di tutti, ed in alcuni frangenti – come quello della determinazione, dell’autostima e della sicurezza – le donne battono gli arbitri uomini. E anche sul piano atletico e fisico hanno dimostrato di non avere alcuna difficoltà".

GESTO SIMBOLICO - "Mi stupisce, in quest’ottica, la mancata assegnazione di una partita in Qatar agli arbitri “rosa” sopra citati. Capisco certamente le difficoltà ambientali di un Mondiale svolto in un Paese come il Qatar, ma auspico, anzi ne sono convinto, che presto un arbitro donna sarà scelta per dirigere una partita dei gironi. Anche un match con le squadre già ampiamente certe del proprio destino potrebbe comunque andare bene: sarebbe un gesto simbolico fortissimo, specie se svolto in Qatar".