Mondiali Qatar, l'appello di Infantino alle Nazionali: "Concentratevi sul campo"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Manca sempre meno all'inizio del prossimo Mondiale in Qatar. La competizione porta dietro di sé tanto entusiasmo ma anche tante polemiche inerenti allo sfruttamento dei lavoratori ma anche a temi delicati come quello dell'omosessualità. Per questo il numero uno della FIFA Infantino ha lanciato un appello alle Nazionali: "Concentratevi sul campo e non lasciatevi coinvolgere in battaglie ideologiche o politiche. Per favore, adesso concentriamoci sul calcio", questa la raccomandazione.