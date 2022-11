Mondiali Qatar | La Francia dilaga nel segno della Serie A: la situazione nel girone

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di DANIELE MASCOLO

La Francia non sbaglia all'esordio. Buona la prima per i ragazzi di Deschamps che strapazzano 4-1 un'Australia intraprendete che era anche passata in vantaggio dopo 9 minuti. Al vantaggio iniziale di Goodwin, rispondono i francesi in versione Serie A. Gol di Rabiot e doppietta di Giroud ai quali si aggiunge il sigillo di Mbappè. I Bleus volano in testa al gruppo D, con Danimarca e Tunisia che seguono a 1 punto. Chiudono gli oceanici a zero.