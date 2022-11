Mondiali Qatar | Orsato bis: designato per una nuova partita

TUTTOmercatoWEB.com

C'è un po' d'Italia ai Mondiali in Qatar. Infatti, la classe arbitrale ha portato dignitosamente il tricolore nel paese arabo e dopo aver diretto la agra inaugurale tra Qatar e l'Ecuador, Daniele Orsato è pronto per una nuova sfida. Come riporta sportface.it, Il fischietto di Schio ritroverà il suo collega Irrati al monitor per arbitrare Argentina - Messico, sfida importantissima di alto livello per la quale Collina ha voluto uno dei migliori a disposizione. Insomma, la qualità e l'efficienza italiana è ancora una volta chiamata a rappresentare la nazione ai Mondiali.