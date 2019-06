Mondiali Under 20, l'Italia batte la Polonia: Pinamonti decide il match

L'Under 20 azzurra batte la Polonia agli ottavi dei Mondiali grazie a un gol siglato da Pinamonti dal dischetto: un cucchiaio, al minuto 38'. L'Italia ha controllato la partita per lunghi tratti, trovando poche difficoltà lungo il percorso. Due errori da buonissima posizione di Scamacca non hanno permesso agli Azzurri di chiudere in anticipo il match. Nel finale arriva qualche pericolo in più, ma Plizzari ha coperto bene lo specchio chiudendo il discorso qualificazione. Ora, nei quarti che si terranno il 7 giugno, arriverà una tra Argentina e Mali.

