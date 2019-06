Calciomercato Lazio, si guarda in casa del Cagliari: idea Joao Pedro

Calciomercato, una parola che nei prossimi mesi accompagnerà club, giocatori e tifosi durante tutta la routine quotidiana. La Lazio sarà dentro il vortice, speranzosa di uscirne più forte di prima. Per rinforzare la rosa, oltre a giovani dalle belle speranze, sarà necessario prendere qualche elemento ben collaudato. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, proprio per questo motivo in orbita biancoceleste sarebbe finito il nome di Joao Pedro. Il calciatore del Cagliari è reduce da una stagione importante, con 7 gol siglati. Ha 27 anni appena compiuti, potrebbe essere impiegato da seconda punta o trequartista e prelevato a una cifra contenuta. Al momento resta un'idea, non c'è ancora alcuna trattativa sul tavolo tra Lotito e il club sardo. A Cagliari si cerca un laterale: chissà che Patric non possa divenire pedina di scambio. Le strade del calciomercato sono infinite, setacciarle tutte è compito difficile.

