Calciomercato Lazio, Caicedo tentato dalla Cina: ma Inzaghi punta su di lui

Lazio e mercato, un binomio con cui la società dovrà fare i conti per i prossimi mesi. La questione allenatore non è ancora del tutto risolta, anche se a breve dovrebbe arrivare la firma di Simone Inzaghi per proseguire in biancoceleste. Proprio la sua permanenza, influirebbe nettamente sulle mosse di mercato. Tra i giocatori in uscita c'è Caicedo, apprezzato e stimato dal mister piacentino. Come riporta l'attuale rassegna stampa di Radiosei, dalla Cina sarebbe in arrivo un'offerta importante. La stessa che, lo scorso febbraio, era stata respinta. Il suo contratto è in scadenza nel 2020, potrebbe strappare l'ultimo ingaggio importante della carriera. Si era parlato di Emirati Arabi, ma anche il Paese del Dragone potrebbe essere per Caicedo una meta gradita. Inzaghi proverà a convincerlo, per il tecnico è proprio lui il partner perfetto per affiancare Immobile. La Pantera Nera, però, vorrebbe prolungare e raddoppiare lo stipendio per restare. La Lazio, dal canto suo, ha fiutato la possibilità di effettuare un'importante plusvalenza: acquistato dall'Espanyol nel 2017 a 2,5 milioni di euro, potrebbe essere ora venduto a un prezzo estremamente vantaggioso.

