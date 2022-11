Mondiali Uruguay | Vecino si rammarica: il commento sui social

Inizia con un pari il Mondiale di Matias Vecino. Il suo Uruguay fa 0-0 all'esordio contro la Corea del Sud. Un punto sicuramente non entusiasmante, ma che tiene comunque il discorso qualificazione apertissimo. Settantanove minuti in campo per il centrocampista della Lazio che ha lasciato il campo nella ripresa a de la Cruz. Il prossimo impegno per i sudamericani sarà contro il Portogallo che, grazie alla vittoria sul Ghana, è al comando del girone. Vecino, al termine della partita, ha commentato la partita sui social: "Non era il risultato che volevamo, ma questo è solo l'inizio! Recuperare, correggere e lunedì altra finale!".