Monza, Galliani: "Maldini e la clausola? Vi dico come stanno le cose"

Alessandro Nesta non è in discussione. L'ha detto in queste ore Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, in occasione di un incontro con i tifosi della squadra brianzola: "Nesta l'ho visto molto determinato e molto arrabbiato perché sta cercando la soluzione per fare punti. Gode della nostra fiducia e non corre nessun tipo di rischio, ma adesso è arrivato il momento di fare punti", le sue parole riportate dall'ANSA.

Infine, Galliani ci ha tenuto a chiarire la posizione di Daniel Maldini. Il figlio d'arte non ha alcuna clausola risolutoria valida nel mese di gennaio e, di conseguenza, la società brianzola non ha alcuna intenzione di venderlo nonostante le tante squadre interessate (si era parlato anche di un concreto interessamento da parte della Lazio): "Non dobbiamo adesso pensare al mercato, dobbiamo pensare a fare punti fino a gennaio. Poi al mercato vedremo. Maldini è un giocatore dalle grandissime potenzialità che è in crescita e può migliorare ancora tanto. A gennaio non c'è nessuna clausola: chiuderà l'anno a Monza, poi vedremo l'anno venturo".

