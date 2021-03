Morte Guerini, il cordoglio di Pardo: “Non esistono parole”

Anche il noto giornalista Pierluigi Pardo ha voluto mandare un messaggio per Daniel Guerini, il ragazzo classe 2002 della Primavera della Lazio scomparso oggi dopo un incidente automobilistico. Di seguito le parole di Pardo pubblicate su Twitter: "Non esistono parole. Un ragazzo di 19 anni. Una tragedia terribile. Un abbraccio alla famiglia, agli amici e una preghiera per Daniel Guerini".