Morte Guerini, sul luogo dell'incidente arriva lo striscione: "Ciao Guero" - FT

"Ciao Guero". Insieme ai tanti fiori che sono stati posizionati su viale Palmiro Togliatti, luogo dove Daniel Guerini ha perso tragicamente la vita, sono arrivati anche lo striscione e la maglia firmata dai compagni di squadra. Il fantasista classe 2002 era tornato a vestire la maglia biancoceleste in questa stagione e si era fatto subito ben volere. Come si può notare dalla Instagram Story di Andrea Marino, centrocampista della Lazio Primavera, tutta la squadra ha voluto fare un gesto verso l'amico scrivendo sulla maglia il numero 10, suo numero, e la frase "per sempre con noi".