Morte Paolo Rossi, Stroppa: "Siamo stati compagni al Milan, era una persona straordinaria"

Prima di passare alla Lazio nel 1991, Giovanni Stroppa ha giocato nel Milan dove ha avuto l'opportunità di dividere lo spogliatoio con Paolo Rossi. Nella conferenza stampa di oggi, l'allenatore del Crotone ha voluto ricordare il suo ex compagno: "Ho avuto la fortuna di allenarmi insieme quando venne al Milan nel 1985, avevo 17 anni e mi sembrava di stare con una figurina. Era una persona straordinaria, di una semplicità disarmante nonostante si portasse dietro tutti quei trofei vinti, compreso il Mondiale in cui tutti siamo saltati in piedi per i suoi gol. Mi spiace e abbraccio la sua famiglia, se n'è andata una persona straordinaria”.