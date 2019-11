Motomondiale, altra tragedia a Sepang: morto il pilota Munandar

Altra tragedia sul circuito di Sepang in Malesia, dopo quella del 2011 in cui fu coinvolto Marco Simoncelli. Nel primo giro della gara valida per la Idemitsu Asia Talent Cup il giovane pilota Afridza Munandar è caduto, rimanendo investito nella dinamica dell'incidente. Subito esposta la bandiera rossa per permettere i primi soccorsi sul posto, poi il 20enne è stato trasferito all'ospedale di Kuala Lumpur in elicottero. Nonostante tutti gli sforzi del personale medico Munandar è deceduto poco dopo l'incidente. Il pilota stava affrontando con entusiasmo l'edizione 2019 della IATC, nella quale aveva già conquistato due vittorie, due secondi posti e due terzi. FIM, Dorna Sports e tutto il personale coinvolto nella Idemitsu Asia Talent Cup esprimono le "più sentite condoglianze alla famiglia, agli amici e alle persone care a Munandar".