Mourinho contro il calcio turco, Muslera risponde: "Critica e si lamenta, vada via!"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A José Mourinho non piace il calcio turco ed è stato lo stesso allenatore a dirlo a margine della gara contro il Trabzonspor. Il portoghese si è prima lamentato di arbitro e Var e poi ha così commentato: "Le cose stanno anche peggio rispetto a quanto mi avevano detto. Qui giochiamo contro un sistema ed è la cosa più difficile in assoluto. Quelli del Fenerbahçe non mo avevano detto tutta la verità, se l’avessi saputa non ci sarei venuto in Turchia".

Parole dure che non hanno lasciato indifferente l'ex portiere della Lazio Muslera da anni ormai al Galatasaray: "Il calcio turco è visto in tutta Europa e mi rattrista leggere e sentire certe cose. Mourinho ha insultato gli arbitri ed io mi sono sentito personalmente colpito. Per la prima volta in quattordici anni sento il bisogno di parlare, perché io qui ho sempre rispettato tutti e sono sempre stati rispettato da tutti".

"Io ho vinto diciassette titoli in Turchia, nessuno ha vinto quanto me qui e penso di aver dato il mio contributo al calcio turco aiutandolo ad evolvere. Non posso vedere un allenatore che è arrivato da quattro mesi parlare e criticare così tanto. Se non gli piace il calcio turco allora se ne vada. Nessuno però gli dice niente, ma penso che sia arrivato il momento che qualcuno lo faccia. Occorre prestare più attenzione a coloro che portano avanti il calcio turco", queste la dura replica.