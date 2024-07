Mourinho, sgarbo alla Roma? Pressing del Fenerbahce per un attaccante

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Caccia al centravanti in casa Roma. Dopo l'addio di Lukaku il club giallorosso è alla ricerca dell'attaccante per il prossimo anno. Nelle ultime ore è uscito il nome di Youssef En-Nesyri. Il 27enne in uscita dal Siviglia, però, non è una pista semplice. Il marocchino infatti piace tantissimo anche al Fenerbahce di Mourinho pronto a fare uno sgarbi alla sua ex squadra. Le parti si stanno avvicinando ed En-Nesyri sembra pronto a volare in Turchia. Come alternative ci sono Jonathan David, che però pare preferire la Premier League alla Serie A, e Alexander Sorloth , ma se il Villarreal non tratta sulla clausola da 38 milioni di euro rimarrà in Spagna.