MOVIOLA - Atalanta-Lazio, Abisso e il problema con i gialli: gli episodi

La Lazio ha vinto ancora. Colpaccio della squadra di Sarri che espugna il Gewiss Stadium di Bergamo e aggancia in classifica proprio l'Atalanta. Altra super prestazione dei biancocelesti che disintegrano la squadra di Gasperini che mena tanto e gioca poco. Atteggiamento aggressivo dei nerazzurri che Abisso, direttore di gara odierna, non riesce a gestire. Il fischietto di Palermo non incide sul risultato con errori gravi, ma comunque non è perfetto nella gestione dei cartellini. Di seguito tutti gli episodi.

PRIMO TEMPO

2’ Fallo di De Roon che interviene in ritardo su Vecino, quando l’uruguaiano aveva già scaricato il pallone. Scontro che probabilmente meritava il cartellino giallo, Abisso fischia ma non ammonisce.

12’ Ammonito giustamente Okoli dell’Atalanta, reo di aver fermato fallosamente il contropiede biancoceleste guidato da Zaccagni.

17’ Abisso grazia Scalvini. Il difensore della Dea ferma in azione pericolosa di Lazzari allargando troppo il braccio e colpendo il pallone. Fallo di mano evidente e proteste della Lazio in particolare con capitan Milinkovic. L’arbitro dice che è semplice fallo.

26’ Altro fallo di De Roon stavolta in ritardo su Milinkovic che gli fa sparire il pallone. Pestone dell’olandese sul Sergente che va a terra. Ennesimo fallo del centrocampista, ma ancora niente ammonizione.

30’ E quattro. Altra zampata di De Roon su Milinkovic che aveva già scaricato il pallone. Sergente a terra, ma ancora niente giallo per De Roon. Stavolta neanche il fallo.

33’ L’Atalanta è molto aggressiva. Forse anche troppo. Ancora Scalvini a rischio giallo. Il difensore di Gasperini stende Pedro che lo aveva saltato nettamente in mezzo al campo. Abisso perdona di nuovo.

45’’ Assegnati 2 minuti di recupero nella prima frazione. Giusti soprattutto per la perdita di tempo per l’infortunio di Scalvini.

45+1’ Ammonizione per Soppy che fa fallo su Lazzari. Intervento duro sulla caviglia del terzino biancoceleste che resta a terra dolorante. Abisso estrae il giallo ma forse meritava qualcosa in più. Mancano inspiegabilmente le immagini. A fine primo tempo, Manuel va dal direttore di gara per mostrare i segni dei tacchetti lasciati dal suo avversario. Episodio che farà discutere.

SECONDO TEMPO

52’ Gol di Felipe Anderson assolutamente regolare. Era da rivedere solo la posizione di partenza di Marusic, autore dell’assist, ma è Scalvini a tenere in gioco il terzino montenegrino.

59’ Ammonizione sacrosanta per Luis Muriel che accentua la caduta in area di rigore dopo un presunto contatto con Cataldi. Il centrocampista della Lazio rimane completamente fermo ed è il colombiano a cercare il contatto. Giallo per simulazione.

69’ Continua la sagra del pestone. Stavolta Malinovskyi su Cataldi. Fallo per la Lazio ma nessun cartellino estratto da Abisso.

70’ Ammonito Cataldi che battibecca con Scalvini e impiega troppo tempo a lasciare il campo in favore di Basic.

88' Ammonito Milinkovic che sgambetta Demiral lanciato in contropiede. Cartellino giallo giusto e ben speso dal Sergente che ha evitato una potenziale azione pericolosa dei nerazzurri.

90' Cartellino rosso per Muriel che, dopo l'ammonizione per simulazione, si becca anche il giallo per una scivolata in ritardo su Felipe Anderson. Abisso è vicinissimo all'azione e non può far altro che mandare sotto la doccia in anticipo l'attaccante colombiano.

90' Segnalati tre minuti di recupero che ci stanno. Pochissime interruzioni in questo secondo tempo, al di là delle sei sostituzioni effettuate da entrambi gli allenatori.