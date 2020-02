MOVIOLA - Genoa - Lazio: Maresca all'inglese, ma giuste le sue decisioni

Importante vittoria della Lazio che espugna anche Marassi per 3-2. Un match duro e fisico con i giocatori in campo che non si sono assolutamente risparmiati. Lavoro extra per Fabio Maresca in uno degli stadi più caldi d'Italia. Il fischietto di Napoli tiene in pugno il match e non si lascia condizionare dal tifo dei padroni di casa. Scelte le giuste del fischietto campano anche nelle situazioni più intricate (la punizione del gol di Cataldi e il rigore per i liguri). Ecco nel dettaglio le decisioni della giacchetta nera.

PRIMO TEMPO

2' - Regolare il gol di Marusic. L'esterno destro supera fisicamente Soumaoro e Masiello che provavano a chiuderlo e insacca di destro. Nulla

4' - Intervento duro di Lucas Leiva su Behrami. Il fallo c'è, giusto non ammonire il brasiliano

20' - Giusta l'ammonizione di Lucas Leiva. Il brasiliano stende Cassata ripartito dopo aver battuto velocemente una punizione sulla trequarti

25' - Fallo di Lucas Leiva su Biraschi. Il numero sei è particolarmente nervoso e non deve rischiare, comunque giusta la punizione senza sanzione

26' - Palo di Favilli, Cassata va sulla respinta e l'arbitro ferma il gioco per fuorigioco. Giusta la decisione del direttore di gara, il giocatore è più avanti sul colpo di testa del compagno

28' - Primo giallo anche per il Genoa e per Masiello. Corretta la decisione di Maresca che ha punito l'ostruzione del difensore rossoblù su Marusic, lanciato in profondità da Immobile. Il montenegrino non è ancora in possesso del pallone, giusta quindi l'ammonizione

41' - Azione pericolosa del Genoa con Favilli che impegna Strakosha e Sanabria che calcia fuori la respinta. L'arbitro fischia fuorigioco per la posizione di Soumaoro che fa l'assist per Favilli. Il Genoa protesta perché, sull'assit di Ankersen per il difensore rossoblù, c'è un tocco di Caicedo. Maresca e il guardalinee hanno giudicato l'intervento del biancoceleste involtontario. Non rimettendo in gioco il francese. Giusta l'interpretazione

SECONDO TEMPO

52' - Regolare anche il secondo gol della Lazio. Il Genoa protesta per un presunto fallo di Milinkovic su Masiello. Il serbo usa semplicemente il fisico e il difensore del Genoa, una volta superato dal pallone, ha chiesto il fallo. Sembra nuovamente corretta la scelta di Maresca che ha lasciato correre

64' - Manca un fallo di Behrami su Correa. Lo svizzero strattona l'argentino, la palla finisce in fallo laterale e Maresca assegna la rimessa laterale ai padroni di casa. Poteva starci il fallo

67' - Proteste del Genoa per un presunto fallo di mano di Cataldi in area su cross di Masiello. Le immagini dimostrano che il regista ha colpito il pallone con il fianco

69' - Ammonito Soumaoro per fallo di Luis Alberto su un contropiede rapido della Lazio. Lo spagnolo serve Correa, anticipato in corner da Biraschi, ma viene steso dal difensore al limite. Punizione per la Lazio dal limite dell'area perché, vista la pericolosità dell'azione, l'arbitro ha ritenuto che il fallo si Soumaoro meritasse di essere punito. In poche parole, il vantaggio concesso non si era concretizzato e per la retroattività è giusta la punizione dal limite

88' - Proteste del Genoa per un contrasto in area tra Pandev e Lazzari e fallo di mano del giocatore biancoceleste. Maresca va al Var e assegna il rigore ai padroni di casa. La decisione del fischietto sembra ancora corretta