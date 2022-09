MOVIOLA - Lazio-Verona, buona prova di Irrati: tutti gli episodi

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Finisce con una vittoria di misura è importantissima per la Lazio il ventunesimo match arbitrato da Irrati contro i biancocelesti. Gara fisica, ma non complicata da gestire per il direttore di gara che si comporta molto bene. A seguire gli episodi disciplinari salienti del match.

PRIMO TEMPO

35’ - Cartellino giallo sacrosanto per Miguel Veloso che interviene in ritardo su Milinkovic nel gioco aereo. Il capitano del Verona non aveva nessuna possibilità di prendere il pallone.

44’ - Ammonizione giusta anche per Ceccherini che stende Mattia Zaccagni che lo aveva saltato con una grande giocata.

SECONDO TEMPO

52’ - Proteste di Immobile che voleva un calcio di rigore per una trattenuta di Hien. Entrambi si trattengono all’ingresso dell’area di rigore, giusto non assegnare il penalty.

73’ - Sbracciata di Ilic su Luis Alberto. Intervento scomposto che probabilmente meritava l’ammonizione.

80’ - Ammonito Luis Alberto che protesta dopo una trattenuta leggera di Coppola al limite dell’area. Irrati in questo caso forse un po’ troppo fiscale.

81’ - Cartellino giallo corretto per Hien che fa ostruzione su uno scatenato Zaccagni in dribbling.

82’ - Fallo e giallo per Hysaj che trattiene Tameze e ne ferma la ripartenza. Giusta la scelta del direttore di gara.