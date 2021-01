MOVIOLA - Parma - Lazio: bene Pairetto, meno gli assistenti...

Ordinaria amministrazione per Pairetto in Parma - Lazio. La partita, decisa nella ripresa dai gol di Luis Alberto e Caicedo, non va mai fuori il controllo dell'arbitro, che in un'occasione, riconosce un errore e scodella il pallone. Nessun problema in vista del derby per Caicedo, unico diffidato biancoceleste sceso in campo. Qualche sbavatura da parte degli assistenti Del Giovane e Rossi, che commettono un errore a testa sulla posizione di Immobile. In entrambi i casi la segnalazione di fuorigioco non interrompe comunque una potenziale occasione da gol.

PRIMO TEMPO

5' - Segnalato un fuorigioco a Immobile su colpo di testa di Marusic, le immagini rivelano che l'attaccante biancoceleste era in posizione regolare. L'attacco era comunque stato fermato da Osorio.

22' - Immobile ripiega in fase difensiva su Hernani e lamenta il fatto che il centrocampista gialloblù abbia sbracciato un po' troppo, mettendo una mano in faccia a Immobile. Per Pairetto non c'è nulla.

23' - Il primo ammonito della partita è Busi, per un intervento aereo con braccio troppo largo ai danni di Milinkovic.

26' - Giallo anche per Brugman, che trattiene per il braccio Caicedo in ripartenza.

27' - Pairetto richiama D'Aversa, particolarmente polemico per le due ammonizioni consecutive.

30' - Caicedo arriva al tiro in area, disturbato da Bruno Alves alle spalle. Per Pairetto è tutto regolare.

37' - Una serie di conclusioni ribattuta in area del Parma. Alla fine dell'azione Pairetto opta per un check per controllare tutte le occasioni. Niente da segnalare, si riprende il gioco.

SECONDO TEMPO

47' - Sul tiro di Ricci Pairetto fischia un fuorigioco, ma la palla in realtà è nei piedi di Leiva. L'arbitro chiede scusa per l'errore e scodella il pallone.

58' - Su un calcio d'angolo per il Parma, Lucas Leiva svirgola prima di liberare l'area. Il Parma protesta per un colpo di braccio, assolutamente non punibile vista l'involontarietà e la posizione congrua. Pairetto giustamente fa proseguire.

63' - Ammonito Hernani per aver sbracciato e aver colpito Immobile. Nel primo tempo l'arbitro aveva lasciato andare, stavolta decide per il provvedimento.

66' - Giallo per Balogh per un fallo in ritardo su Akpa Akpro. Vanificata una potenziale ripartenza.

67' - Tutto regolare nella splendida azione del raddoppio bioancoceleste. Sia Milinkovic che Caicedo si muovono con i tempi giusti.

68' - Ammonito Akpa Akpro che ha atterratto Hernani in ripartenza. Primo cartellino per gli uomini di Inzaghi.

85' - Segnalato un fuorigioco a Immobile su passaggio di Milinkovic. Le immagini dimostrano che l'attaccante è in linea con la difesa gialloblù. Non una giornata perfetta per gli assistenti.