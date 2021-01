Mughini e il retroscena sulla Ferilli: "Simbolo della Roma? Da giovane tifava Lazio!"

Importanti retroscena quelli svelati ieri nel corso del programma televisivo Tiki Taka condotto da Piero Chiambretti in onda ogni lunedì su Mediaset. Tra i vari ospiti della serata era presente anche Giampiero Mughini che ha svelato un retroscena sulla più nota tifosa della Roma Sabrina Ferilli: "Lei simbolo della Roma? Ai miei tempi era arcinoto che fin da bambina tifasse per la Lazio, ve la do come notizia, era risaputo". A confermare le sue parole anche una vecchia intervista datata 27 novembre 1994 dell'Unità che così titolava: "Sono burina e laziale”.

FORMELLO - Lazio, Correa e Fares ok. Si rivede Strakosha in campo

Serie A, doppietta di Ibra: il Milan batte il Cagliari e si riprende la testa della classifica

TORNA ALLA HOME PAGE