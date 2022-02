Muriqi, in Spagna lo elogiano: "Il nuovo eroe del Maiorca"

Vedat Muriqi si è inserito alla meglio nel Maiorca. L'attaccante kosovaro ha fatto bene sia in Copa del Rey contro il Rayo Vallecano che in campionato contro il Cadice. Due buone prestazioni impreziosite dal rigore decisivo siglato ieri che ha permesso al club di allungare a +5 sulla zona retrocessione. I media iberici hanno applaudito il Pirata. Marca titola: "Vedat Muriqi, il nuovo eroe vermiglio". Uno dei massimi media spagnoli punta sul fatto che il calciatore ha già conquistato i tifosi e lo staff del Maiorca. Muriqi ha stabilito anche un record diventando il primo calciatore kosovaro della storia a segnare in un match di Liga. L'avventura in Spagna non poteva iniziare meglio per l'ex biancoceleste.