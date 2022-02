Liga, che esordio per Muriqi! Gol e vittoria con il Maiorca - FOTO

AGGIORNAMENTO ORE 18:15 - Dopo il ko in Copa del Rey, la prima di Muriqi in Liga è da sogno. Il centravanti del Maiorca, in prestito dalla Lazio, è stato decisivo nel successo in rimonta per 2-1 ai danni del Cadice. L'attaccante si è mosso bene e ha trasformato il rigore decisivo che permette alla squadra di salire a 23 punti portando a cinque le lunghezze di vantaggio sui diretti concorrenti per la salvezza. Un esordio così davanti al pubblico di casa poteva solo sognarlo.

Vedat Muriqi ha messo, dopo sole due gare, la firma nella sua nuova avventura spagnola. L'attaccante kosovaro è stato schierato titolare nella gara di Liga contro il Cadice e nella ripresa si è assunto la responsabilità di calciare il rigore. L'ex Lazio dal dischetto non sbaglia e porta in vantaggio il Maiorca completando la rimonta sugli avversari.