Napoli, ancora terapie per Ospina: match con la Lazio a forte rischio

Il Napoli si sta preparando per il prossimo incontro di Serie A che lo vedrà scontrarsi con l'Inter. Contro i nerazzurri non ci sarà Ospina che si è fatto male nell'ultima sfida con la Sampdoria e Gattuso continua a monitorare le sue condizioni. Il portiere colombiano, come si legge nel report dell'allenamento odierno sul sito della società, continua a non lavorare con la squadra ed oggi si è sottoposto alle terapie del caso. Giovedì prossimo allo stadio Diego Armando Maradona arriverà la Lazio per un importante scontro diretto in ottica Champions e difficilmente Ospina sarà della partita.