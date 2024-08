Napoli, Conte: “Se mettiamo 10/12 giocatori sul mercato significa che…”

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Alla vigilia dell'esordio in campionato contro il Verona, il tecnico del Napoli Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa. Tra campo e mercato, queste le parole dell'allenatore pugliese: "Il mantra nostro è di dare il 200%, dobbiamo andare oltre i nostri limiti, tutti, perché è un momento critico per il Napoli, il presidente ha parlato di ricostruzione. Io ho fatto le mie valutazione e gli do perfettamente ragione, c'è bisogno di una ricostruzione totale, dalle fondamenta. Una rosa che comunque mette sul mercato 10-12 giocatori, significa che c'è una ricostruzione in atto e come ogni ricostruzione serve pazienza, umiltà, anche dell'ambiente stesso, capire il momento ma non farci contagiare l'entusiasmo".

"Sul mercato sapete benissimo che è molto complicato, dispiace. Argomentare? Che posso dire, è una situazione bloccata, complicata, non posso dire altro".