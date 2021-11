Napoli, Di Lorenzo: “Lazio? Veniamo da una sconfitta ma niente drammi. Siamo ancora primi”

Il difensore del Napoli, Giovanni Di Lorenzo è intervenuto in conferenza stampa dopo la gara contro lo Spartak Mosca per analizzare la sconfitta. È la seconda consecutiva dopo quella contro l'Inter subita nella scorsa giornata di Serie A. Nella prossima gara di campionato il Napoli dovrà affrontare la Lazio e in merito ha dichiarato: “Veniamo da una sconfitta in campionato, ma non facciamo drammi. Siamo ancora primi in classifica e vogliamo continuare a fare il nostro gioco ed esprimere la nostra qualità”.

