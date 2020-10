Napoli, Gattuso: “Sconfitta a tavolino con la Juve? Ho rosicato, eravamo pronti a partire”

Vince e convince il Napoli di Gattuso, nel primo match della quarta giornata di Serie A. Gli azzurri schiantano 4-1 l'Atalanta segnando il poker nel primo tempo. Partenopei che salgono a quota 8 considerando la sconfitta a tavolino con la Juve e conseguente punto di penalizzazione. Di questo ha parlato Gattuso ai microfoni di Sky Sport nel post partita: “Ho rosicato più di tutti, perché avevo la squadra in condizione, facevo giocare la stessa squadra di oggi. Giocava Demme al posto di Bakayoko. Arrabbiato perché non ci hanno fatto partire, alle sette meno cinque eravamo sul pullman. Chi ci ha detto che non volevamo partire non ha detto la verità, al massimo perdevamo 3-0. Quando parlo io parlo con la società, il presidente, il direttore Giuntoli, Chiavelli. Quando ho parlato con la società sono rimasto che la partita si doveva giocare, tranquillamente”.

Sampdoria - Lazio, Muriqi è pronto per la prima in biancoceleste - FOTO

Champions, il Borussia Dortmund schiera Moukoko: 15enne recordman

Torna alla home page