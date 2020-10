Sampdoria - Lazio, Muriqi è pronto per la prima in biancoceleste - FOTO

Il campionato è pronto a tornare. Tra poco meno di due ore la Lazio scenderà in campo contro la Sampdoria nel match in programma alle 18:00 allo stadio Ferraris di Genova. Prima convocazione anche per il nuovo acquisto Vedat Muriqi, l'attaccante finalmente dopo aver sconfitto il coronavirus e aver risolto i problemi fisici è pronto a mettersi a disposizione della squadra di Inzaghi. Sui social il kosovaro ha pubblicato un video proprio in vista della gara.

