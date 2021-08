Napoli, il club presenta ricorso per la squalifica di Osimhen e punta sul precedente di Immobile

Domenica scorsa il Napoli si è imposto sul Venezia per 2 a 0, ma a macchiare la gara ci ha pensato l’espulsione di Victor Osimhen inflitta l’arbitro Aureliano per condotta violenta e successivamente confermata dal giudice sportivo. La punizione inflitta al giocatore è di due giornate di squalifica che lo renderebbero quindi indisponibile sia per la prossima gara contro il Genoa sia per quella contro la Juventus. Il Napoli non ci sta e ha deciso di presentare ricorso presso la Corte d’Appello, chiedendo la riduzione della qualifica. Il club partenopeo porterebbe come esempio un episodio avvenuto nella stagione scorsa, durante Lazio-Inter in cui Ciro Immobile colpì con una mano Vidal. All’attaccante biancoceleste fu inflitto un solo turno di squalifica.

