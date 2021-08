Roma, Shomurodov: “Qui per dimostrare il mio valore e vincere qualcosa”

Eldor Shomurodov ha avuto un buon impatto nella sua nuova avventura a Roma. L'attaccante uzbeko, arrivato dal Genoa, è approdato alla corte di Mourinho per circa 20 milioni di euro. Dopo la vittoria in campionato con la Fiorentina, i giallorossi se la vedranno con il Trabzonspor per la gara di ritorno di Conference League. Shomurodov ha presentato il match in conferenza stampa ammettendo di aver scelto la Roma per provare ad alzare qualche trofeo: "Difficile dire perché non mi sia capitata prima, forse dipende dal fatto che ogni anno ho provato a pormi degli obiettivi per migliorare sempre. Non importa a quale età io sia arrivato a giocare in un grande club come la Roma, ma l'importante è che sono qui oggi e ne sono felice. Che 26 anni sia tardi o presto è poco importante. Non vedo l'ora di dimostrare quello che valgo e vincere qualcosa qui con la Roma".