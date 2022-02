Napoli, infortuni Politano e Lobotka: le condizioni degli azzurri

Nuovo bollettino medico in casa Napoli in vista della difficile gara di Europa League della squadra di Spalletti contro il Barcellona. La società ha infatti reso note le condizioni di Politano e Lobotka usciti con qualche problema dalla gara contro l'Inter: "Nella mattinata Matteo Politano si è sottoposto a esami clinici e strumentali che hanno evidenziato una elongazione del muscolo soleo della gamba destra. Esami anche per Stanislav Lobotka i cui esiti hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra. I calciatori hanno già iniziato l’iter riabilitativo".

Gli azzurri saranno anche i prossimi avversari della Lazio nel match in programma domenica 27 febbraio.